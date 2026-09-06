“Lima en azul” es una exposición colectiva que reúne a ocho artistas para reinterpretar la capital peruana desde el color, la memoria, el paisaje y la experiencia cotidiana.

La muestra es organizada por Galería Casa Tambo y cuenta con la curaduría de Belinda Tami. Puede visitarse en el Centro Histórico de Lima hasta el 16 de octubre de 2026.

Ocho artistas proponen distintas miradas sobre Lima

La exposición reúne trabajos de Melissa Larrañaga, Manuel Elguera, Verónica Penagos, Luciana Espinar, Hernán Sosa, Ana Masías, Rocío Ponce y Yiriane Khan.

Cada artista aborda la ciudad desde un lenguaje propio, pero con un punto de encuentro común: la relación entre los habitantes y el territorio que ocupan.

En ese recorrido, Lima aparece vinculada a elementos como la garúa, el cielo cubierto, el océano Pacífico, la arquitectura del Centro Histórico y el río Rímac.

El azul como paisaje, atmósfera y memoria

En “Lima en azul”, el color funciona como eje articulador de las distintas propuestas.

Puede representar el mar, la niebla, la arquitectura, el silencio o la esperanza, pero también la humedad de las fachadas, la luz entre balcones y la atmósfera característica de la ciudad.

La exposición no busca únicamente representar una Lima reconocible, sino construir aproximaciones personales y sensoriales a la capital.

Una ciudad que también se construye desde el recuerdo

Las obras plantean una relación entre la ciudad física y la ciudad recordada o imaginada.

Cada pieza funciona como un fragmento de Lima: la que se transita a diario, la que permanece en la memoria y la que cada persona reconstruye desde su propia experiencia.

La propuesta invita además a observar con mayor detenimiento elementos urbanos que suelen pasar desapercibidos en la vida cotidiana.

¿Dónde y hasta cuándo visitar “Lima en azul”?

La exposición se presenta en Galería Casa Tambo, ubicada en Jirón de la Unión 1066, Centro Histórico de Lima.

La temporada se extenderá hasta el 16 de octubre de 2026 y el ingreso es libre.