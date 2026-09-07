El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP) presenta nuevamente “El rincón de los muertos”, obra de teatro documental escrita por Sebastián Rubio y dirigida por Rubio junto con Yanira Dávila.

La temporada tendrá 16 funciones del 17 de septiembre al 11 de octubre de 2026 en el Teatro del Centro Cultural PUCP, ubicado en la avenida Camino Real 1075, San Isidro.

La puesta en escena tiene como protagonista a Ricardo Bromley, actor y danzante de tijeras ayacuchano, y construye su propuesta a partir de testimonios, fotografías, videos, archivos familiares y memoria oral.

Una obra sobre Ayacucho, memoria e identidad

“El rincón de los muertos” propone un acercamiento a la historia del Perú desde una perspectiva regional, con Ayacucho como eje de la narración.

La obra pone en diálogo la experiencia personal de Bromley con distintos procesos históricos y sociales, entre ellos la Batalla de Ayacucho, los movimientos por el derecho a la educación y las secuelas del conflicto armado interno.

A través de esta estructura, la puesta explora cómo los grandes acontecimientos históricos atraviesan la vida cotidiana, la identidad regional y las memorias familiares.

La danza de las tijeras forma parte del lenguaje escénico

Uno de los elementos centrales de la obra es la danza de las tijeras, incorporada no solo como manifestación artística, sino como una forma de preservar y transmitir identidad cultural.

La puesta utiliza además archivos familiares, testimonios y recursos audiovisuales para articular un lenguaje escénico en el que lo íntimo se cruza con la historia colectiva.

El trabajo parte de una investigación desarrollada por Sebastián Rubio a partir de los testimonios de Ricardo Bromley.

Regresa tras participar en festivales internacionales

La obra vuelve a Lima después de participar en festivales internacionales de artes escénicas realizados en Perú, Chile, Brasil y Ecuador.

También fue beneficiaria del programa de incubación del FAE Lima.

Tras finalizar su temporada en el Centro Cultural PUCP, la producción tiene previsto viajar a Europa para presentarse en distintas ciudades.

¿Dónde comprar entradas para “El rincón de los muertos”?

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital del Centro Cultural PUCP y en la boletería del recinto.

La boletería atiende de lunes a domingo, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.

La temporada se desarrollará entre el 17 de septiembre y el 11 de octubre, con un total de 16 funciones.

Ficha artística de la obra

La dramaturgia está a cargo de Sebastián Rubio, mientras que la dirección es compartida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila.

La asistencia de dirección corresponde a Camila Palao y Ricardo Bromley está en escena.

La producción general es del Centro Cultural PUCP.