El percusionista y compositor peruano Manongo Mujica llevará a escena “El Percusionista Ciego”, una propuesta escénico-musical inspirada en el cuento “El descubrimiento de Oriana”, del escritor puneño Omar Aramayo.

La obra tendrá cuatro funciones los días 6, 7, 12 y 13 de octubre, a las 8:00 p.m., en la Sala Lumière de la Alianza Francesa de Lima, sede Miraflores.

Teatro, percusión y paisaje sonoro en una misma propuesta

“El Percusionista Ciego” parte de una idea creativa de Manongo Mujica y presenta la historia de un músico que ha aprendido a orientarse a través del sonido y a establecer una particular relación con el mar mediante sus instrumentos.

La aparición de una presencia inesperada altera el ritmo de su universo y transforma la manera en que percibe aquello que lo rodea.

La propuesta busca que el sonido deje de funcionar únicamente como acompañamiento y se convierta en uno de los principales elementos narrativos de la puesta en escena.

Lucho Ramírez dirige la puesta en escena

La dirección escénica y dramaturgia están a cargo de Lucho Ramírez, actor, director y narrador oral escénico, reconocido con el Premio a la Trayectoria Teatral 2025 del Ministerio de Cultura e integrante de la primera generación de Cuatrotablas.

La música y el paisaje sonoro están a cargo de Manongo Mujica y Terje Evensen, mientras que el elenco está integrado por Lucho Ramírez, Gabriel Mujica y Lina Fuentes.

El diseño sonoro corresponde a Juan José Salazar, el componente audiovisual a Víctor Checa y la producción a Arabela Bartra.

“El descubrimiento de Oriana” tendrá una edición especial

Antes de las funciones teatrales, el proyecto tendrá un primer encuentro con el público el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m., con la presentación de una edición especial de “El descubrimiento de Oriana” en la Alianza Francesa de Lima. El ingreso será libre.

La publicación, editada por Arturo Higa, presenta el cuento de Omar Aramayo en castellano, inglés y quechua, acompañado de ilustraciones originales de Gabriel Mujica.

El volumen incorpora además un código QR que permite acceder al disco de “El Percusionista Ciego”, vinculando la experiencia literaria con el universo sonoro del proyecto.

¿Cuándo y dónde ver “El Percusionista Ciego”?

Las funciones se realizarán los días 6, 7, 12 y 13 de octubre, a las 8:00 p.m., en la Sala Lumière de la Alianza Francesa de Lima, ubicada en la avenida Arequipa 4595, Miraflores.

La puesta tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a adultos y jóvenes adultos. Las entradas están disponibles mediante Joinnus.