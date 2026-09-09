El escritor peruano Mario Montalbetti fue elegido ganador del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2026, reconocimiento otorgado anualmente por la Universidad de Talca, en Chile, a destacadas figuras de la literatura iberoamericana.

El jurado internacional tomó la decisión por unanimidad durante la edición número 25 del galardón, según informó oficialmente la casa de estudios chilena.

“Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”, expresó Montalbetti tras conocer el fallo.

Jurado destacó la obra de Mario Montalbetti

Según el acta del jurado, la elección se sustentó en la “calidad, originalidad y consistencia” de la obra literaria de Montalbetti, así como en la relevancia e influencia de su producción intelectual dentro de la literatura y la cultura iberoamericanas.

El comité también resaltó la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea y el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra.

El jurado estuvo presidido por la escritora chilena Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura de Chile 2018, e integrado por Christopher Domínguez Michael, de México; Andrés Ferrada Aguilar, de Chile; Eva Valero, de España; y Florencia Garramuño, de Argentina.

Mario Montalbetti recibirá US$50.000

Como ganador del Premio José Donoso 2026, Montalbetti recibirá una medalla, un diploma y US$50.000, monto aportado por Banco Santander, institución que participa en el reconocimiento desde sus inicios.

El Premio Iberoamericano de Letras José Donoso es entregado por la Universidad de Talca y reconoce a autores de América Latina, España y Portugal que hayan desarrollado una trayectoria destacada en poesía, narrativa, teatro o ensayo.

El reconocimiento fue creado en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca como homenaje al escritor chileno José Donoso.

¿Quién es Mario Montalbetti?

Mario Montalbetti, nacido en Lima en 1953, es poeta, lingüista, ensayista y académico peruano.

Actualmente se desempeña como profesor principal del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es doctor en Lingüística por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Su producción intelectual se caracteriza por el diálogo entre poesía, lingüística y filosofía, con especial interés en el lenguaje, sus límites y las posibilidades de significación del poema.

Publicó su primer poemario, Perro Negro, 31 poemas, en 1978.

Entre sus obras se encuentran Fin Desierto, Llantos Elíseos, Cinco segundos de horizonte y Ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano. Su producción posterior incluye títulos como Notas para un seminario sobre Foucault, Cabe la forma, El pensamiento del poema + Decoherencia y El lenguaje del poema.

Dos escritores peruanos ganan el premio de forma consecutiva

El reconocimiento a Montalbetti marca además el segundo triunfo consecutivo de un escritor peruano en este galardón.

En 2025, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso fue concedido a la poeta y narradora peruana Carmen Ollé, mientras que Montalbetti se incorpora ahora a la lista de ganadores de 2026.

Entre anteriores galardonados figuran Isabel Allende, José Emilio Pacheco, Ricardo Piglia, Javier Marías, Pedro Lemebel, Juan Villoro, Raúl Zurita, Cristina Rivera Garza, Samanta Schweblin y Mariana Enriquez.

El premio no fue entregado en 2020 debido a la pandemia.

Montalbetti se incorporará a colección editorial del Premio José Donoso

La Universidad de Talca también anunció que Montalbetti será invitado a formar parte de la colección editorial dedicada a los ganadores del Premio José Donoso.

La iniciativa reúne publicaciones relacionadas con los autores reconocidos durante los 25 años de historia del galardón.

Con el premio de 2026, el escritor peruano se suma así a una nómina de figuras centrales de la literatura contemporánea en español y portugués.