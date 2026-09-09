La exposición colectiva “La invención del territorio” reúne en Lima el trabajo de ocho artistas alrededor de una propuesta que entiende el territorio no solo como un espacio geográfico, sino como una construcción formada por memoria, imaginación, símbolos y experiencias.

La muestra se presenta en la Sala de Proyectos Especiales de Galería Forum, en Miraflores, bajo la curaduría de Pilar Martell, y permanecerá abierta al público hasta el sábado 12 de septiembre de 2026.

Ocho artistas construyen un universo compartido

La exposición reúne obras de Rodrigo Galli, Diego Zevallos, Adrián Zelada, Sofía Visurraga, Andrea Blas, Santiago Aguayo, Leonardo Zapata y Tricia Cáceda.

Aunque cada uno desarrolla una propuesta individual, la curaduría plantea que las piezas formen parte de una misma ficción y se relacionen entre sí para construir progresivamente un paisaje común.

Pintura, dibujo, diseño y otras prácticas conviven sin establecer jerarquías entre disciplinas. El vínculo entre las obras se genera, más bien, a partir de su capacidad para integrarse dentro de una narración compartida.

Un territorio construido desde la memoria y la imaginación

La premisa de la muestra parte de la idea de que existen territorios que no necesariamente pueden ubicarse en un mapa.

En ese sentido, las obras utilizan formas, materiales, imágenes y símbolos para construir espacios imaginarios vinculados con la memoria, las experiencias personales y las distintas maneras de interpretar el entorno.

El recorrido fue pensado como una secuencia narrativa. Cada pieza funciona como un fragmento que puede modificar o ampliar la lectura de las obras anteriores y posteriores.

El visitante forma parte de la construcción del relato

La propuesta busca que las obras no sean observadas únicamente como unidades independientes.

La exposición plantea un sistema de relaciones en el que el visitante recorre un territorio que se revela gradualmente y puede completar desde su propia memoria e imaginación.

De esta manera, la experiencia no se limita a observar una sucesión de piezas, sino que propone reconstruir conexiones entre ellas y otorgar nuevos sentidos al recorrido.

La muestra se organiza en capítulos

El proyecto curatorial divide el recorrido en distintas etapas que funcionan como capítulos de una misma historia.

Entre ellas aparecen conceptos como El Umbral, entendido como el ingreso a un mundo desconocido; La Materia, vinculada con las formas que adquiere ese espacio; y Los Habitantes, centrado en presencias, cuerpos y criaturas.

El recorrido continúa con La Memoria, La Transformación, El Ritual y El Horizonte, que exploran las huellas, los cambios, los símbolos y la expansión de ese territorio más allá del espacio expositivo.

Una versión difundida del material incorpora además La Huella como un octavo capítulo, referido a aquello que permanece en la memoria del visitante después del recorrido.

¿Dónde y hasta cuándo puede visitarse?

“La invención del territorio” se presenta en la Sala de Proyectos Especiales de Galería Forum, ubicada en avenida Larco 1150, Miraflores.

La exposición abrió el martes 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta el sábado 12 de septiembre.

El horario de visita es de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados puede visitarse de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.