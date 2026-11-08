El telar de cintura o cungalpo es una técnica textil ancestral de origen prehispánico que forma parte de la identidad y tradición del caserío de Yanchalá, en la sierra de Ayabaca, donde sus pobladores mantienen vivo este conocimiento y lo transmiten a las nuevas generaciones.

Por segundo año consecutivo, la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO-Piura) impulsa los talleres gratuitos de esta técnica de tejido entre las niñas y niños de la comunidad de Tacalpo, sector Yanchalá, y zonas aledañas.

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BENEFICIADOS

Este evento cuenta con la coordinación con la Casa Cultural “Tejiendo Memoria”, de la Asociación Tallapoma de Sol y Luna, de la sierra piurana, donde sus pobladores conservan una de las expresiones culturales más representativas de la región.

Con esta iniciativa, se desarrollarán sesiones productivas durante un mes y medio y beneficiará a 37 menores de entre 5 y 15 años, donde aprenderán esta técnica heredada de sus antepasados y descubrirán los conocimientos textiles también pueden convertirse, más adelante, en una alternativa de emprendimiento y generación de ingresos.

Las clases se realizan los sábados y domingos, en turnos de mañana y tarde, y están a cargo de la reconocida artesana Fedima Chinchay de Robledo, quien, por su destacada trayectoria y aporte a la conservación de los saberes tradicionales, recibió en 2023 el título de “Artesana del Bicentenario”, otorgado por el Ministerio de Cultura.

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PEQUEÑOS

“Las niñas y los niños están aprendiendo a urdir e illaguar (colocar o amarrar los hilos) para iniciar el tejido. Ya han elaborado cintas, cartucheras, monederos, fajas y correas. Estoy muy contenta de transmitir mis conocimientos a quienes serán los nuevos artesanos y artesanas”, manifestó Fidemina.

Pero el aprendizaje no termina en el telar. Con la finalidad de ampliar sus habilidades y fortalecer sus conocimientos en confección, la DIREPRO, en coordinación con el Centro Comercial Plaza del Mar y la Asociación de Confeccionistas Industriales de Piura, viene articulando acciones para brindarles nuevas herramientas.