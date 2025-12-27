Hermosos sitios siguieron proceso de jerarquización a un nivel más atractivo para turistas.
Hermosos sitios siguieron proceso de jerarquización a un nivel más atractivo para turistas.

Quince recursos turísticos de la –Chulucanas lograron su jerarquización, un proceso que permitió identificar, evaluar y clasificar dichos recursos según su nivel de atractivo, accesibilidad, estado de conservación y potencial de uso turístico.

ATRACTIVOS

Entre los puntos turísticos está el Complejo Pétreo Natural “Los Caracoles”, que es un atractivo en Santo Domingo, famoso por sus formaciones rocosas con agujeros en forma de caracol y piscinas naturales como “El Pato” y “La Laja”, ideales para refrescarse y disfrutar del paisaje natural, un lugar de gran valor geológico, cerca del camino a Los Quinchayos.

Otro es el “Batancito de Ñoma”, un bosque húmedo y una reserva natural en Santo Domingo de Morropón, con un circuito de cascadas impresionante de caídas de agua espectaculares, como “Las Tres Piernas”, que ofrecen paisajes hermosos y clima fresco.

Otros atractivos están en el pueblo tradicional de Chalaco; la plaza de armas de Morropón; la iglesia San Isidro Labrador; el camino pintoresco el Yumbe; la ciudad de Santo Domingo; Obispado de Chulucanas y la Villa la Buena Nueva.

También lo son Los Peroles de San Miguel; la iglesia matriz Santo Domingo de Guzmán; el Museo Intercultural de Yapatera; la parroquia San José Obrero; el pueblo artesanal La Encantada y el Centro Pastoral de Chulucanas.

FINALIDAD

Cabe resaltar que esta jerarquización tiene como finalidad ordenar y priorizar el desarrollo turístico, toma de decisiones para la planificación, inversión pública y privada, así como la formulación de proyectos orientados a la puesta en valor, conservación y promoción de los recursos con mayor potencial.

Asimismo, contribuye a optimizar el uso sostenible de los recursos naturales y culturales, y mejorar la competitividad del destino, promoviendo un desarrollo turístico que genere beneficios económicos y sociales.

