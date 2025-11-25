El II Concurso Nacional “Zully Ochoa”, realizado en la cuna del Tondero, destacó como un espectáculo cultural que trascendió fronteras y llevó la tradición y el talento local a todo el país. El evento se desarrolló en el marco de la Semana de la Identidad.

Cientos de parejas llegadas de todas partes del Perú se reunieron en la ciudad de Morropón, que volvió a colocar a la provincia en los ojos del país, gracias a la transmisión de TV Perú, que tuvo como escenario el coliseo Cerrado “Nacho Távara”.

PUEDES VER: Piura: La cuna del tondero, vivirá su Semana de Identidad Provincial

LA DEMOSTRACIÓN

Los bailarines con talento, destreza y sentimiento, convirtieron esta edición en una de las más importantes del circuito cultural, donde la comuna provincial reafirmó su compromiso de promover el baile bandera, fortaleciendo la identidad y proyectando el Tondero como un símbolo de orgullo nacional.

Se posesionó al Tondero en la vitrina nacional, reafirmando el liderazgo de la provincia como referente cultural del norte peruano y es que en Morropón, no sólo se baila el tondero, sino que se se vive, se siente y se celebra.

MIRA ESTO: Piura: Feria gastronómica con sabor a identidad y emprendimiento

LOS GANADORES

En la categoría Pre Infantil, el primer lugar fue para la pareja de Gabrielita Villegas y André Tineo, seguidos de Emilia Mejía-Jorge Saucedo y de Dafne Vilela-Jordán Maza.

En Infantes: los 3 primeros puestos fueron para Thais Noriega-Joaquín Ramos; Aitana García-Dylan Quiroz y Lucía Nizama-Cassiel Stephano. En la categoría Infantil ganaron Luhana Morán-Walter Martínez; Daniela Saucedo-Adrián Fiestas y Mariana Amaya-Leonel Huertas.

En Junior ganaron Génesis Checa-Jack Córdova; Ariadna Remigio-Fabricio Quintana y Melanie Irazabal-Dayron Lozada.. En Juvenil ganaron Mía Salvado-Eduardo Guzmán; Dafne Jiménez -Kenlly Crisanto y Carolina Camayo-Fabrizio Farro y en Adultos: Silvia Chunga-Wilfredo Zapata; Isabel Pacherrez-Brian Rufino y Joanna Figueroa-Eward Noriega.

Mientras la pareja conformada por Andrea Barboza y Gabriel Nicolás Castillo se convirtieron en campeón de Campeonas 2025.