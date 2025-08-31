El Grupo Folklórico Tusuy Kusi Llaqta de Catacaos dirá presente en el III Concurso Internacional de Danza, representando al Perú, a desarrollarse del 1 al 6 de febrero del 2026 en la ciudad de Pereira en el país de Colombia.

Henry Román Chasquero Flores, promotor y director artístico de la agrupación y sus integrantes, se sienten agradecidos por el apoyo que le brindará la comuna que preside Jhonny Cruz para llevar entre 18 a 20 jóvenes con nuestras danzas como el tondero, la marinera, la danza y contradanza.

TRAYECTORIA

Asimismo, el promotor cultural indicó que el grupo folclórico lleva más de 6 años participando en diferentes veladas y aniversarios. Ha recorrido diversas regiones del Perú y del país del Ecuador llevando un mensaje de la identidad cultural peruana y en especial de Piura, dejando el nombre de Catacaos, en lo más alto de podio.

Chasquero Flores informó que hay gran entusiasmo en sus integrantes que vienen ensayando diariamente en horario nocturno en el parque de la Virgen de Las Mercedes, en donde son oriundos los jóvenes, referentes de superación para chicos de su edad, pues, “aman el arte”.