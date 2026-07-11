César Augusto Zapata Espinoza, distinguido con los Laureles de Oro de la Marinera Norteña, estaría celebrado hoy sus 50 años. Aunque partió hace 11 años, su legado permanece vivo entre generaciones de bailarines, maestros y difusores de nuestro baile nacional.

Su madre Persi Espinoza honra su memoria a través de la Asociación Cultural Nuevo Tunante y recuerda sus inicios; desde niño, cuando era amante de la marinera y siempre triunfaba en los concursos en Trujillo, en diferentes categorías.

PUEDES VER: “Cristo Marino y Caballero de los Mares” realizan concursos de marinera en Piura

EMBAJADOR

Fue Campeón de Campeones en los años 2000, 2003 y 2012, cuando se le otorgó los Laureles de Oro, máxima distinción que coloca en el Olimpo Mundial a quienes compiten con el baile de la marinera

Tras formar la academia de baile, “El Nuevo Tunante” se convirtió en embajador de la marinera, hasta que falleció de forma repentina en la ciudad de Lima.

Su madre aún tiene pendiente su proyecto para crear, en Catacaos, un museo con sus vestimentas, premios, fotos y todo lo relacionado con esta expresión cultural.

Por esos lauros y su contribución y difusión a la cultura y folclore nacional, la Municipalidad de Catacaos le otorgó la medalla y escudo de la ciudad.