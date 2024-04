Las parejas piuranas del baile de marinera, especialmente de Catacaos, se preparan para participar del X Gran Premio Nacional Campeón de Campeones y el XX Nacional de El Tunante que se llevará a cabo los días sábado 27 y domingo 28 de abril, en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

En los mismo día se realizará el XVI Concurso Novel abierto de Marinera Norteña, V Concurso Novel Novel de Marinera Norteña, el I Concurso Seriado e Individual de Marinera “César Zapata Espinoza”.

PUEDES VER. Agrupaciones de todo el país en el festival de danzas en Catacaos

TRADICIÓN

Persi Espinoza, a nombre de “El Nuevo Tunante”, señaló que mantiene esta tradición que creó su hijo, el único Campeón de Campeones, el cataquense César Zapata Espinoza.

El evento será presidido por Su Majestad Diana I, la campeona Diana Lissette Morales Maraví, quien lleva años practicando y llevando nuestro baile nacional a los mejores escenarios del Perú.