En una velada marcada por la elegancia y la destreza técnica, la Compañía de Ballet de Trujillo cautivó al público con la puesta en escena de El lago de los cisnes, uno de los títulos más emblemáticos del ballet universal.

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Las funciones, realizadas el viernes 17 y sábado 18 de abril en la Casa de la Identidad Regional, congregaron a más de 700 asistentes que colmaron las instalaciones de la Casa de la Identidad Regional, en Trujillo.

PALMAS

El elenco, dirigido por Gonzalo Angulo Chávez, ofreció una propuesta de alto nivel artístico. La interpretación de Julia Pacheco, en el exigente doble rol de Odette/Odile, y de Fabio Goncalves, como el príncipe Sigfrido, fue ampliamente celebrada por el público, que respondió con un prolongado aplauso de pie al término de la función.

La acogida también se reflejó en redes sociales, donde los espectadores destacaron la calidad del espectáculo, además de resaltar el talento de los intérpretes. Asimismo, reconocieron la importancia de este tipo de iniciativas que acercan el ballet clásico a la ciudadanía en espacios emblemáticos de la región.

Los asistentes provenientes de ciudades vecinas, incluso, subrayaron la importancia de estas actividades para descentralizar el acceso a la cultura y fortalecer referentes artísticos en el norte del país.

La presentación, que contó con la música de Piotr Ilich Chaikovski y la coreografía basada en la versión clásica de Marius Petipa y Lev Ivanov, permitió al público recorrer los cuatro actos de esta historia universal de amor, magia y redención.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL), Christian Arbaiza Mendoza, informó que la institución evalúa replicar esta obra en otros espacios, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales institucionales para próximas presentaciones.

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