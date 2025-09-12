Con la finalidad de fomentar el uso responsable del agua potable y correcta utilización del servicio de alcantarillado, la Dirección Regional de Educación Piura (DREP) y EPS Grau premiaron a los ganadores del I Concurso de composición y canto “La Voz que cuida el agua”.

Como parte de este concurso, los estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas de toda la región participaron a través de la presentación de canciones inéditas, tanto en pista, canción y voz; en las cuales se fomenta el cultivo y desarrollo permanente de una conciencia y cultura ambiental.

GANADORES

Resultó ganadora la alumna María Benites de la I.E. Ignacio Escudero de la provincia de Sullana, con su canción “Cuidemos el agua ahora”. En segundo lugar, París Jiménez (I.E. 15285- María Auxiliadora de Sullana) con el tema “Un llamado al cuidado”.

Finalmente el tercer lugar fue para Jade Silva Márquez, del Colegio José Andrés Rázuri (Cura Mori-Piura), con el tema “La voz razurina que cuida el agua”. Además, se entregó un reconocimiento y mención honrosa a Esmeralda Huachez Carhuapoma (I.E. 20188 Nuevo Porvenir de Pacaipampa).