El Taller de Grabado Tallán de Piura y la Municipalidad Provincial de Sullana brindarán hoy un reconocimiento póstumo a dos artistas claves para el desarrollo cultural de esta provincia y el país: Terangi Sáenz Barreto y Juan Darvi Sánchez, hoy a las 7:00 p.m., en el Salón Víctor Borrero.

“Ambos contribuyeron a la cultura con un trabajo artístico permanente en sus respectivos campos. Este evento busca honrar su labor esencial y el impacto de su obra en la comunidad artística” , dijo el coordinador de la exposición, Francisco Mauricio Ortiz.

PUEDES VER: “La tierra de la chicha y el sol” en las manos del artista Óscar Aquino

DOS GRANDES

Asimismo, indicó que el aporte de Terangi Sáenz Barreto fue como artista, promotor cultural, estudioso e investigador. “Su trabajo se enfocó en la historia y la teoría artística, proporcionando un marco intelectual crucial para la comprensión y desarrollo del arte”, dijo.

En tanto, Juan Darvi Sánchez se dedicó a la maestría del grabado. Su labor se extendió por diversas partes del país, donde trabajó en el arte y se consolidó como maestro grabador con una técnica y oficio sobresaliente.

La muestra artística reúne a 30 expositores entre grabadores, pintores y artistas visuales, que traen al recuerdo a estos personajes sullaneros cien por ciento, que dejaron en alto a esta provincia.