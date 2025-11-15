Ocho libros lleva publicando el autor piurano Antonio Zeta.
“El latido de las vísceras” es el título del último libro del Antonio Zeta, que fue presentado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, cuyos comentarios estuvieron a cargo de los literatos Ángel Hoyos, Alejandro Cano y José Lalupú Valladolid.

El libro se compone de seis relatos de temática oscura y de misterio, llenos de terror, parte de una leyenda paiteña conocida como “La venganza del mondongo”.

La historia se ambienta en un tiempo muy duro para la humanidad: la pandemia.

Antonio Zeta es profesor y escritor. Ha publicado los libros de relatos Tarbush (2015) y Lo que las sombras ocultan (2017), así como las novelas infantiles Colpawálac, Tabas, Mamá Suyay, creadora de nieve y Puga, un felino entre las nubes.

Entre sus distintos reconocimientos, ha obtenido el primer puesto en el concurso nacional “Historias Mínimas 2017” y este año ganó el XII Premio Internacional de novela infantil Altazor 2025.

Actualmente, el escritor Antonio Zeta es presidente del Círculo Literario “Tertulia Cero” y director de la revista Hueso Duro en Piura.

