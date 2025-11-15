“El latido de las vísceras” es el título del último libro del escritor piurano Antonio Zeta, que fue presentado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, cuyos comentarios estuvieron a cargo de los literatos Ángel Hoyos, Alejandro Cano y José Lalupú Valladolid.

El libro se compone de seis relatos de temática oscura y de misterio, llenos de terror, parte de una leyenda paiteña conocida como “La venganza del mondongo”.

La historia se ambienta en un tiempo muy duro para la humanidad: la pandemia.

DESTACA

Antonio Zeta es profesor y escritor. Ha publicado los libros de relatos Tarbush (2015) y Lo que las sombras ocultan (2017), así como las novelas infantiles Colpawálac, Tabas, Mamá Suyay, creadora de nieve y Puga, un felino entre las nubes.

Entre sus distintos reconocimientos, ha obtenido el primer puesto en el concurso nacional “Historias Mínimas 2017” y este año ganó el XII Premio Internacional de novela infantil Altazor 2025.

Actualmente, el escritor Antonio Zeta es presidente del Círculo Literario “Tertulia Cero” y director de la revista Hueso Duro en Piura.