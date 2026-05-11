Durante la segunda jornada de trabajo, los representantes de instituciones, gestores culturales y actores sociales presentaron y sustentaron nuevas propuestas de personajes emblemáticos ligados al arte, la cultura y la educación piurana, entre los cuales se podría elegir al personaje que dará el nombre al renovado Teatro Municipal de Piura.

Fue en el salón de actos Miguel Grau de la comuna provincial, donde los participantes coincidieron en la necesidad de que el futuro nombre del recinto refleje la memoria histórica, el legado cultural y el orgullo de los piuranos.

A las propuestas presentadas en la primera jornada, como Miguel Gutiérrez Correa y Wilfredo Obando Vásquez, se sumaron los nombres de Elvira Castro de Quiroz, José Hipólito Estrada Morales y Suriel Mendoza Quintana.

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LOS PERSONAJES

Durante su intervención, los expositores destacaron la trayectoria y aporte de cada personaje, subrayando su contribución en los ámbitos artístico, literario, cultural y educativo, así como el reconocimiento alcanzado a nivel nacional e internacional, proyectando el nombre de Piura más allá de sus fronteras.

Pero también remarcaron que esta elección debe convertirse en una herramienta para fortalecer la identidad cultural y promover la integración de la comunidad piurana desde una visión humana, artística y crítica.

Cabe señalar que este proceso contará con la evaluación de un jurado especializado, que tomará en consideración criterios como identidad y pertenencia cultural, memoria histórica, inclusión y proyección social, impacto comunicacional, originalidad, vigencia y capacidad de generar consenso ciudadano.

Además, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional difundirá, a través de las redes sociales de la municipalidad, videos informativos sobre los personajes propuestos, con el propósito de acercar este proceso a la ciudadanía.

Finalmente, se acordó realizar una reunión el próximo martes 9 de junio, en la que participará también el equipo técnico encargado de la reconstrucción del teatro.