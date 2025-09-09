La llegada de la primavera se vivirá al ritmo de la cultura en “Raíces del Alma”, una cena show inmersiva que promete una experiencia única para todos los sentidos. El evento se realizará el sábado 27 de septiembre a las 6:30 p. m. y el domingo 28 de septiembre a la 1:00 p. m. en el Restaurante del Hotel Sheraton Lima Historic Center, en pleno corazón del Centro Histórico de la capital.

El espectáculo reúne lo mejor de nuestra identidad cultural con cuadros artísticos que recorren el país: desde el ritmo vibrante de los caporales, la elegancia del tondero, la fuerza del huaylarsh y el espíritu festivo de la marinera. Todo ello acompañado de música en vivo y una innovadora puesta en escena con cuatro plataformas o mini escenarios que garantizan que cada asistente se sienta en primera fila.

Gastronomía y tradición en un solo espacio

La propuesta culinaria de “Raíces del Alma” es tan protagonista como las danzas: los asistentes podrán disfrutar de un buffet peruano variado, estaciones con lo mejor de la gastronomía nacional y un cóctel de bienvenida. El evento busca entrelazar cocina y arte, creando un recorrido sensorial en el que los sabores llegan a la mesa mientras la historia y la tradición cobran vida alrededor.

Una experiencia para todos

El espectáculo está diseñado como un plan ideal para familias, turistas y amantes de la cultura que buscan vivir el Perú de una manera auténtica y emotiva. Con música, danza, sabores y tradición, la cita se perfila como uno de los encuentros culturales más esperados de la temporada.

🎟️ Entradas: raicesdelalma.pe

📅 Fechas: sábado 27 de septiembre (6:30 p. m.) y domingo 28 de septiembre (1:00 p. m.)

📍 Lugar: Restaurante del Hotel Sheraton Lima Historic Center – Centro Histórico de Lima

📞 Informes: 986 212 783 | wa.link/0pznc9

ℹ️ El costo incluye acceso a la zona interactiva, cena buffet peruana, cóctel de cortesía, danzas y música en vivo. El consumo adicional de bebidas no está incluido.