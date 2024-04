El Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez de la Universidad Privada Antenor Orrego presenta al cantante argentino Javier Parisi en un tributo al músico y cantautor británico John Lennon: “The Beatles, In my Life”, el próximo sábado 6 de abril, a las 8 de la noche.

Luego de presentar su espectáculo “Imagine, The Beatles legacy” durante todo el 2023, recorriendo más de 20 países y 30 ciudades, ahora Javier Parisi presenta “The Beatles, In my life”, concierto tributo en el que recrea a John en sus distintas etapas: el concierto en la azotea, “beatlemania”, psicodelia y su carrera solista.

Javier Parisi nació en Buenos Aires (Argentina) y está llamando la atención en todo el mundo por su asombroso parecido con John Lennon. La carrera de Javier como “Beatle” comenzó en 1999 cuando fundó su primera banda tributo a The Beatles. Desde entonces ha dedicado su vida a perfeccionar no solo la técnica musical, sino también los gestos, energía e ingenio de Lennon. Actualmente, está trabajando en una serie de documentales, comerciales de televisión y películas en vivo, y ha realizado numerosas giras mundiales con su concierto tributo.

Las entradas al concierto se pueden adquirir a través de la web de Joinnus, desde S/ 45.00, y del número de WhatsApp 915 349 019.

PUEDE LEER: Christina Castillo y su libro Contra Hemisferios

Celebraron Día Mundial del Teatro

Por otro lado, en alianza con el Ministerio de Cultura, el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez presentó la obra “Watanabe: todo el vasto fondo marino” el pasado miércoles 27 de marzo, en una función de ingreso libre.

La obra trató sobre los últimos días del poeta José Watanabe, cuando se encontraba internado en un hospital tratando de sobrevivir a un feroz cáncer, mientras en su interior se desata una batalla espiritual y los episodios más importantes de su vida vuelven a convocar su presencia sin que él pueda hacer nada para revertirlos.

La dirección estuvo a cargo de Kintu Galiano, fundador y director artístico de la Asociación Cultural Plano Sutil, quien lleva 20 años de trabajo en el medio artístico y también es el autor de la obra. El elenco estuvo conformado por los reconocidos actores Carlos Mesta, Teresa Ralli, Renato Rueda y Diana Chávez. Cabe destacar que la obra fue un proyecto beneficiario de los Estímulos Económicos para la Cultura, en la categoría de Proyectos de Producción en Artes Escénicas 2023, del Ministerio de Cultura.