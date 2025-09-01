Dirección Desconcentrada de Cultura busca visibilizar la diversidad cultural.
Dirección Desconcentrada de Cultura busca visibilizar la diversidad cultural.

En Piura se lanzó la campaña “Yo me identifico con orgullo”, una iniciativa del Ministerio de que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de responder con confianza y orgullo las preguntas vinculadas al origen étnico, la identidad cultural y las lenguas en los Censos Nacionales 2025.

La directora de la Dirección Desconcentrada en Piura, Giovanna Bisso, explicó que este proceso incluirá el censo de población, vivienda y comunidades indígenas, destacando la relevancia de dos interrogantes: la pregunta 10, sobre el origen étnico, y la pregunta 16, referida a la lengua que habla la población.

El objetivo es que los ciudadanos respondan “con orgullo”, ya sea identificándose como parte de un pueblo indígena u originario, del pueblo afroperuano o como descendientes de migrantes chinos o japoneses, reconocidos como tusan y nikkei.

Incluso personas podrán señalar pertenencia a pueblos originarios que aún no figuran en los registros oficiales, lo que permitirá ampliar y actualizar la información cultural del país.

