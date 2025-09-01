En Piura se lanzó la campaña “Yo me identifico con orgullo”, una iniciativa del Ministerio de Cultura que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de responder con confianza y orgullo las preguntas vinculadas al origen étnico, la identidad cultural y las lenguas en los Censos Nacionales 2025.

La directora de la Dirección Desconcentrada en Piura, Giovanna Bisso, explicó que este proceso incluirá el censo de población, vivienda y comunidades indígenas, destacando la relevancia de dos interrogantes: la pregunta 10, sobre el origen étnico, y la pregunta 16, referida a la lengua que habla la población.

PARA TODOS

El objetivo es que los ciudadanos respondan “con orgullo”, ya sea identificándose como parte de un pueblo indígena u originario, del pueblo afroperuano o como descendientes de migrantes chinos o japoneses, reconocidos como tusan y nikkei.

Incluso personas podrán señalar pertenencia a pueblos originarios que aún no figuran en los registros oficiales, lo que permitirá ampliar y actualizar la información cultural del país.