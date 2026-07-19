Piura se prepara para celebrar el 205° aniversario de la Independencia del Perú, y los tradicionales colores rojo y blanco inundan las calles y las personas acuden a los puestos de venta a adquirir los emblemas y artículos patrióticos.

Los llamativos colores en banderas que cuelgan ordenadas, escudos, escarapelas, astas, guirnaldas y estampas que se ofertan a precios módicos y a gusto del cliente.

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DE TODO

Las pendones se ofertan dependiendo del tamaño y tela, están entre 8 y 25 soles, y para los vehículos entre 2 y 5 soles. Escarapelas hay de todo tamaño y precios, al igual que los escudos y para los escolares que desfilarán, hay vinchas, lazos, guantes, borceguís, etc.

Además diversos adornos, como telares con el “Te amo Perú”, emblemas llamativas y hasta polos de la selección son llevados por los caseritos para usarlo durante las Fiestas Patrias.

Para adornar entidades estatales, privadas y hasta colegios pueden adquirir figuras con las danzas de nuestro Perú, de la gastronomía y de lugares turísticos. Además de las banderas peruanas, se venden la de los distritos piuranos.