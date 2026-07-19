Contando con la presencia de la gran cantante Giuliana Rengifo se dio inicio a la feria Pitri Mitri, un espacio para impulsar a los emprendedores y poner en valor su identidad cultural de Piura y celebrar Fiestas Patrias.

La comuna provincial, conjuntamente con Mienchiclas Producciones, realizarán por 15 días en la concha acústica del parque Miguel Cortés diversas actividades llenas de cultura con lo mejor de la gastronomía, artesanía, música y tradiciones de la región.

La afamada cantante piurana deleitó con su sensual voz a los asistentes y luego recorrió los diversos stands tomándose fotos y ayer nuevamente estuvo presente, al igual que en la serenata junto a la cantante Bartola.

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ACTIVIDADES

“El objetivo es dinamizar la economía local, promover el turismo y brindar a las familias un espacio de integración donde el emprendimiento, la cultura y el entretenimiento sean protagonistas en esta fiestas” , resaltó Ruth Oliva, gerente de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales.

La programación incluyó ayer un concierto de inclusión peruana y la presentación del ballet cultural “La nueva fuerza”. Hoy, para los amantes del fútbol, habrá pantalla gigante a partir del mediodía para espectar el partido final de la Copa del Mundo y luego el Show de la Guerreras y el grupo Yari.

Mañana será la gran kinkana con juegos del ayer, y al día siguiente se hará el mural “Pintemos por el Perú”, a cargo de Francisco Solano. También habrá danzas folclóricas con “Vientos de Olmos”.

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SERENATA

El miércoles 22 habrá será el duelo de Dj´s con música en vivo; al siguiente día, la presencia del Show Tuna UCV y las danzas de los caporales “Real Pasión” de La Legua.

La serenata al Perú será el día 26 y estará a cargo de la cantante nacional Bartola, en un gran show y música en vivo, junto a Giuliana Rengifo. El 27 habrá una noche de gala de talentos con candidatas a Miss Piura y Señora Piura 2026.

El día de la Independencia estará cargada de patriotismo con el desafío de bailes regionales a cargo de la Academia Tondero por Tradición “El Cholito” y se culmina el día 29 con la presentación de la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino.