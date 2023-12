Sussy Tacanga Montes es una maestra comprometida con su profesión. Desde su función de especialista en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) promueve, de modo tenaz, iniciativas de lectura e innovación. En la presente entrevista nos comparte sus reflexiones sobre el proyecto “Una apuesta conjunta por la lectura y la escritura”.

Maestra Sussy, cuéntenos en qué consiste el proyecto “Una apuesta conjunta por la lectura y la escritura”.

Es una iniciativa del área de Comunicación de la Subgerencia de Gestión Pedagógica de la Grell que centra su interés en el fomento de la cultura escrita y en el desarrollo de las competencias comunicativas, teniendo como eje el Plan Lector y, como recurso potencial, la amplia producción literaria de la región La Libertad.

Es toda una apuesta, ¿verdad?, sobre todo considerando que estas iniciativas carecen de presupuesto.

Bueno, para llevarla a cabo buscamos aliados estratégicos: instituciones y personas altruistas que nos apoyan con libros, talleres, visitas de autores, etc. Esta es la apuesta conjunta: una cruzada que hacemos por la lectura y la escritura de nuestros estudiantes. Evidentemente, estas actividades no podrían realizarse si no contáramos con estos aliados y con la participación de docentes, directivos, escritores, especialistas, etc.

Efectivamente, se trata de “una apuesta conjunta”…

Es realmente una apuesta conjunta porque es la suma de voluntades y de compromisos. Es el trabajo silencioso de personas que creen en la lectura y en el poder del cambio que esta tiene. Compartimos la convicción de que sí se puede mejorar la vida de los estudiantes y la de sus familias. Este proyecto toma al plan lector como su eje y, desde ese punto de partida, potencia la lectura, la escritura y la oralidad. Pero, además, promueve el acercamiento a la literatura, a través del encuentro con escritores regionales. Y no solo eso: apuesta también por el fortalecimiento de la formación docente.

¿Es, entonces, una recuperación del espíritu inicial del plan lector y un fortalecimiento de los proyectos de comunicación?

Es evidente que los planes lectores se han ido diversificando. Son visibles los avances, pero también son muchas las inquietudes y las preocupaciones que han surgido, en torno a cómo debemos trabajar la lectura y con qué objetivos: qué leer, cómo leer y para qué leer. ¿Leer por placer, solamente? ¿Leer para aprender? ¿Leer para resolver pruebas de comprensión o para presentar evidencias de ello? ¿Leer para ganar un concurso? ¿Leer para ser mejores personas?, etc. Y, en este torbellino de interrogantes, los docentes también nos preguntamos: ¿qué rol nos corresponde asumir, especialmente en contextos sociales y educativos tan diversos y tan desiguales?

Desde su experiencia, ¿cuál es la clave para que un proyecto educativo tenga buenos resultados y se sostenga en el tiempo?

Mire, para que los proyectos tengan buenos resultados, se deben tener claros los objetivos que se persiguen y debe trabajarse muy fuerte en la motivación e interés de los participantes. Asimismo, debe buscarse que los proyectos se institucionalicen. Considero que es la única forma de sostenerlos en el tiempo. Si no son institucionalizados, los proyectos se pierden cuando el profesor o profesora que los promovió se retira o se desmotiva. Lamentablemente, son escasas las prácticas de reconocimiento en las instituciones educativas y esto ocasiona el desgano de muchos docentes.

Por lo tanto, la actitud y el rol que asuman docentes y directivos es determinante...

Los directivos juegan un papel preponderante en el sostenimiento de los proyectos de lectura. Sin el compromiso del equipo directivo, las iniciativas no se institucionalizan y, con el tiempo, se pierden. Un buen equipo directivo motiva, moviliza acciones, gestiona recursos y hace viables los proyectos. Pero, sobre todo, acompaña al docente, lo alienta y así evita que se sienta solo y se desanime. Los docentes son el motor de todas las propuestas que se gestan en las instituciones. Su compromiso, motivación y entrega es fundamental para toda apuesta educativa. La creatividad y la iniciativa en lugares tan alejados son impresionantes. Necesitamos fortalecer esas habilidades y actitudes.

Sé que hay muchas experiencias valiosas por compartir, ¿pero hay alguna que usted quisiera destacar de manera especial?

El 2022 trabajamos un proyecto de lectura con maestras de Comunicación y una maestra de Desarrollo Personal. Al iniciar el proyecto, la preocupación de la profesora de DP era cómo lograr que sus estudiantes lean y escriban textos y cómo les iba a enseñar, si no era especialista en el área y no contaba con las horas del plan lector. Al ir involucrándose en el proyecto, se dio cuenta de que su principal fortaleza era ser lectora. Esa fortaleza le abrió las puertas a todo lo que ella se planteó y cuando concluyó el proyecto se dio cuenta de que la lectura no es un tema ni le pertenece a una sola área… Indiscutiblemente, la lectura es fundamental en y para la vida. Por lo tanto, no podemos negar esa oportunidad tan enriquecedora a las nuevas generaciones. Es nuestro deber moral. Un país que no lee no puede aspirar a ser un país de personas libres y plenas.