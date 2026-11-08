Crecer también es aprender a navegar sin tener todas las respuestas. En un mar donde las tormentas y las incertidumbres se cruzan con los sueños, cuatro personajes buscan encontrar su rumbo en “La travesía”, una obra teatral escrita y dirigida por Henry Sotomayor García que invita a mirar de cerca las inquietudes de la juventud, los vínculos familiares y la difícil tarea de construir un camino propio. La puesta en escena está en temporada hasta el 15 de noviembre.

“La travesía” cuenta el viaje de un Pescador, un estudiante, una chica y una joven, quienes se encuentran perdidos en un misterioso mar imaginario. Entre tormentas, sirenas y situaciones inesperadas, los personajes enfrentan sus miedos y las preguntas que surgen al crecer: el futuro, la familia y sus propios sueños. Una experiencia fantástica y reflexiva, que invita al público a preguntarse por sus luchas internas y recordar que siempre estamos a tiempo de comenzar a construir nuestra historia.

A través de esta historia se busca reflexionar sobre los desafíos propios de esta etapa de la vida y la importancia del apoyo mutuo, ofreciendo una herramienta que promueva el diálogo entre jóvenes y sus familias frente a conflictos como la elección de una carrera o las expectativas familiares, fomentando la empatía, la solidaridad y la confianza para construir un proyecto de vida propio.

“Cuando me pidieron escribir y dirigir La Travesía, pensaba en las distintas tribulaciones que atravesamos al crecer. ¿Cuándo es momento de ser independiente? ¿Cuál es el tiempo exacto para ser adulto? O ¿cómo se alcanza un propósito en la vida? Son algunas preguntas que me hice al construir la narrativa de estos cuatro personajes, cuya sensibilidad y lucha pretenden ser la representación más honesta de los conflictos humanos que todos atravesamos, llenos de contradicciones y anhelos que nos empujan a tomar decisiones cruciales en la vida. No sabemos exactamente a dónde nos lleva el mar, pero elegimos remar. ¿Podrán encontrar ellos una respuesta a sus atribuladas vidas? Vengan a descubrirlo en nuestras funciones”, nos dice el dramaturgo y director de la obra Henry Sotomayor García.

Forma parte del elenco: Martín Velásquez Marvelat, Christian Calderón, Kiara Rios Centeno y Sofia Pantoja.

SOBRE EL DIRECTOR

Henry Sotomayor García es actor, director, dramaturgo y docente peruano. Es magíster en Teatro y Artes Escénicas por UNIR México y bachiller titulado por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), actualmente Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE). Se desempeña como docente en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con una trayectoria de más de 30 montajes como actor y alrededor de 20 producciones dirigidas. Es fundador de La Mayu, compañía dedicada al teatro para niñas y niños, y de Proyecto 88, espacio orientado a la creación y la investigación escénica. Su trabajo como dramaturgo y director ha recibido diversos reconocimientos. En 2010 ganó el concurso de dramaturgia de la ENSAD con Thais y, en 2017, obtuvo el premio de dramaturgia de la Municipalidad de Lima por La zona invisible. En 2020, su obra La escopeta recibió una distinción en el XIV Festival Internacional de Artes Escénicas Escenarios del Mundo, en Cuenca, Ecuador. En 2024 recibió los reconocimientos a Mejor Director de Teatro en Género Comedia de Teatro en el Perú y del jurado de Oficio Crítico. En 2025 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia para las Infancias, organizado por el Ministerio de Cultura del Perú. Su trabajo artístico articula la creación dramatúrgica, la dirección escénica, la interpretación y la formación de nuevas generaciones de artistas.

“La travesía” es un proyecto universitario autogestionado del cierre de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Forman parte del equipo: Dayra Paredes, Fátima Calvay, Sofia Pantoja, Milagros Tello, Camila Casalino, Dhamar Tello y Juan Diego Peña.

FUNCIONES DE LA TRAVESÍA

Temporada: Hasta el 15 de noviembre: sábados y domingos a las 7:00 p.m.

Lugar: Auditorio IHS

Dirección: Jr. Ignacio Mariátegui 128 Barranco

Entrada general: 35 soles

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