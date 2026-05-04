La Universidad Nacional de Música (UNM) celebrará sus 118 años de trayectoria con un concierto especial que se realizará el miércoles 6 de mayo en el Teatro Segura, en el centro de Lima.

El evento, denominado Concierto del Reencuentro, tendrá ingreso libre previa inscripción.

Primera celebración como universidad licenciada

Esta edición marca un hito para la institución, al tratarse de su primera gran celebración como universidad licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

La UNM recoge el legado del histórico Conservatorio Nacional de Música, consolidándose como uno de los principales centros de formación artística del país.

Participación de orquesta, coros y solistas

El concierto reunirá a maestros, estudiantes y egresados en una muestra del talento musical de la institución.

Entre los elencos participantes destacan:

La Orquesta Sinfónica de la UNM, dirigida por Daniel Piñango

Los Coros de Pregrado, bajo la dirección de Carlos Verano, Antonio Araujo y Michael Corilla

La velada incluirá además presentaciones de solistas y ensambles de música de cámara.

Repertorio clásico y latinoamericano

El programa musical contempla obras de compositores internacionales y latinoamericanos, como:

Sergei Rachmaninoff

Antonín Dvořák

Antonio Vivaldi

Arturo Márquez

José Pablo Moncayo

El concierto cerrará con piezas emblemáticas del repertorio latinoamericano.

Homenaje a figuras de la música peruana

Durante la ceremonia también se rendirá homenaje a destacadas figuras del ámbito musical, entre ellos:

Teófilo Álvarez

Abel Rozas

Zoila Vega

Jimmy López

Juan Arroyo

Acceso e inscripción

El concierto se realizará a las 7:30 p. m. y el ingreso será gratuito, previa inscripción en la plataforma ticketslima.pe, según indicaron los organizadores.