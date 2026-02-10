Luis Deuteris, abogado de la joven que denunció presunto abuso sexual por parte de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, calificó de “una bajeza importante” la denuncia por extorsión presentada por el exdefensor de la Selección Peruana contra un grupo de personas, incluida la denunciante.

Según el letrado, la denuncia presentada por Zambrano y dada a conocer recientemente por su defensa busca responsabilizar a la presunta víctima.

“En el caso de Zambrano, querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es realmente, le diría que de una bajeza importante”, declaró a RPP.

“Esto es lo mismo que si yo dijera; bueno a esta señorita le pasó esto porque tenía una falda corta y qué quiere, si tenía una falda corta. Entonces le estamos echando la culpa a la víctima, lo que me parece una barbaridad”, añadió.

Deuteris negó rotundamente que su patrocinada esté implicada en un intento de extorsión contra el futbolista, recientemente separado de Alianza Lima, y calificó la denuncia como una patraña.

“Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso, Zambrano, que es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta. Si existió no me consta y si esto puede haber existido de alguien que conociendo esto quisiera sacar partido, puede ser fraguado, pero que no tiene ninguna relación ni con mi patrocinada ni conmigo ni con el entorno de ella”, indicó.

El abogado señaló que su defendida no intentó comunicarse con Carlos Zambrano después del incidente denunciado el 18 de enero; fue él quien la buscó mediante llamadas, mensajes y la intervención de terceros.

El letrado manifestó que los resultados de las pericias aún no están disponibles y que ahora todo queda bajo la jurisdicción de la justicia uruguaya, a la que se enviará lo recopilado en Buenos Aires, donde se denunció el hecho. Agregó que, aunque Zambrano presentó un abogado en Argentina, este no volvió a comparecer y se desconoce si fue notificado.

Respecto a Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados en el mismo caso, el abogado dijo que, si son considerados inocentes, no deberían ir a países sin tratados de extradición con Uruguay o Argentina, aunque podrían buscar continuar sus carreras en el extranjero.

“Si yo no tengo nada que ver por qué me escaparía. Es lo consideraría cualquier ciudadano normal, cualquier ciudadano diría, ¿por qué se fueron a lugares donde no hay extradición? Si yo soy inocente proclamo mi inocencia a los cuatro vientos, porque estoy seguro de que nada va a pasar. Ahora, si estoy buscando refugio en países que no tienen extradición, ya le dejo la interpretación a la audiencia”, sostuvo.

Carlos Zambrano denuncia por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso sexual

Gonzalo Hidalgo, abogado del futbolista Carlos Zambrano, informó que el jugador interpuso hace una semana una denuncia por presunta extorsión ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao contra la joven que lo acusó de un supuesto abuso sexual, caso que se dio a conocer el jueves 22 de enero.

Hidalgo indicó que, además de ella, la denuncia incluye a otras cuatro personas, entre ellas un sujeto que —según precisó— envió al futbolista presuntos mensajes extorsivos a través de una cuenta de Instagram. El jugador se encuentra actualmente separado del primer equipo de Alianza Lima.

“Un día antes de que esta noticia se haga pública, el jueves 22, un día antes, miércoles cerca de la medianoche, mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comuniquen por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía y en base a eso tomamos acciones legales”, declaró a RPP.

El abogado precisó que su asesoría legal a Carlos Zambrano se limita a la denuncia presentada contra la joven extranjera y que no participa en la investigación que se sigue contra el futbolista por el presunto abuso sexual ocurrido en Uruguay.

“(Zambrano) ya tiene un equipo de abogados en Argentina y Uruguay que está viendo el tema. Dar una opinión jurídica del tema no lo puedo hacer porque no tengo conocimiento extenso de la situación legal, porque no estoy llevando el caso y tampoco tengo autorización para ello”, agregó Hidalgo.

La defensa legal del futbolista también descartó que la denuncia presentada responda a una estrategia para presionar a Alianza Lima o conseguir beneficios ante una eventual resolución de contrato. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, enfatizó.

“Mi patrocinado recibió los mensajes extorsivos antes de que esta denuncia se haga pública, no es que después de hacerse pública lo recibió”, manifestó el letrado.