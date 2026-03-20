Solo vale ganar. La Asociación Deportiva Tarma (ADT) salta al verde en casa hoy a las 3:30 p.m. con una sola consigna en la cabeza: ganar o ganar. El Vendaval Celeste vuelve a casa con el pecho inflado tras bajarse al “Rojo Matador” en Huancayo y quiere hacer respetar su fortín ante un rival que siempre le ha hecho partido.

El equipo de Pablo Trobbiani empieza a encontrar su libreto y, pese a las bajas en defensa de Jair Soto y John Narváez, ha logrado armar un once competitivo de presión alta y que no regala espacios.

El rival

Al frente estará el “Dominó”, que llega herido tras un empate sin goles ante Atlético Grau. Con nuevo DT, Marco Valencia, en reemplazo de Juan Reynoso, los rojinegros buscan reordenarse y dar el zarpazo en altura. Ojo con nombres como Pablo Erustes, Jeriel de Santis, Franco Zanelatto y los mexicanos Jesús Alcántar y Javier Salas, además del regreso del ex ADT Jhonny Vidales, que quiere aguar la fiesta a los de Tarma.

Con la tabla apretada —ADT suma 8 y Melgar 10— el duelo promete chispas, roce y emociones hasta el pitazo final.

Historia entre los dos equipos

El historial entre ADT y FBC Melgar en Tarma es corto pero intenso, con duelos cerrados y marcador apretado. Desde el regreso del cuadro tarmeño a la Liga 1, ambos equipos se han visto las caras en cuatro temporadas consecutivas en el Unión Tarma, dejando un saldo parejo: todos los encuentros terminaron en empate.

En estos enfrentamientos, ADT ha sabido hacerse fuerte en casa, manejando la altura y el aliento de su gente, pero le ha faltado contundencia en los metros finales para liquidar los partidos. Melgar, por su parte, ha mostrado oficio, sabiendo aguantar la presión y golpear en momentos clave, aunque sin lograr llevarse los tres puntos.