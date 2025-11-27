Alianza Lima decidió no renovarle contrato a Hernán Barcos, por lo que el goleador argentino culminará su ciclo en el club tras los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Según informó RPP, el delantero dejará La Victoria al final de la presente temporada.

Tras el entrenamiento del último miércoles, el jugador se manifestó brevemente sobre su salida. “Por respeto al club y al hincha, cuando estemos en un lugar organizado hablamos”, declaró Barcos, quien evitó profundizar sobre la decisión.

El atacante dará declaraciones cuando termine la temporada

El futbolista, de amplia trayectoria internacional, reiteró que brindará detalles solo cuando concluya la campaña blanquiazul. “No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos”, agregó.

Barcos fue dirigido esta semana por Néstor Gorosito, entrenador con el que disputará sus últimos encuentros como íntimo.

Los números de Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero llegó a Alianza Lima en 2021, procedente del Bashundhara Kings de Bangladés. Desde entonces se convirtió en una de las figuras del equipo, aportando goles, asistencias y liderazgo.

Temporadas y estadísticas:

2021: 29 partidos, 11 goles.

29 partidos, 11 goles. 2022: 41 partidos, 18 goles (promedio 0.44).

41 partidos, 18 goles (promedio 0.44). 2023: 39 partidos, 17 goles.

39 partidos, 17 goles. 2024: 33 partidos, 16 goles.

33 partidos, 16 goles. 2025: 44 partidos y 14 goles hasta la fecha.

Durante su paso por La Victoria, Barcos conquistó dos títulos nacionales con el club.

Sus últimos partidos como blanquiazul

A Barcos le quedan, como máximo, cuatro partidos antes de despedirse de la institución. Los dos primeros serán frente a Sporting Cristal por las semifinales. En caso de avanzar, Alianza Lima enfrentará a Cusco FC en duelos de ida y vuelta.