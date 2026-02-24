La Selección Peruana de Fútbol confirmó que disputará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA de marzo en Europa.

El primer encuentro será el sábado 28 de marzo, cuando enfrente a Selección de Senegal en el Stade de France, en París, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

El segundo compromiso se jugará el martes 31 de marzo ante la Selección de Honduras en el Estadio Municipal de Butarque, en Madrid, a las 13:00 (hora peruana).

Primeros amistosos en la era Mano Menezes

Los encuentros marcarán el inicio oficial de la etapa del técnico brasileño Mano Menezes, quien asumió la dirección técnica en enero.

En su presentación el pasado 29 de enero, el entrenador aseguró que su objetivo es que la Bicolor “vuelva a ser protagonista” en el fútbol sudamericano durante el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Cronograma oficial – Fecha FIFA marzo

📅 Sábado 28 de marzo

📍 Stade de France (París)

🕚 11:00 horas (Perú)

⚽ Perú vs. Senegal

📅 Martes 31 de marzo

📍 Estadio Municipal de Butarque (Madrid)

🕐 13:00 horas (Perú)

⚽ Perú vs. Honduras