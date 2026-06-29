El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, le restó dramatismo al compromiso que sostendrá hoy su equipo frente a Japón, desde las 12:00 horas en Houston, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En la antesala del encuentro, el estratega italiano se mostró relajado y evitó revelar la formación que utilizará para buscar el pase a la siguiente ronda.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer en el NRG Stadium de Houston, Ancelotti aseguró que la plantilla se encuentra en óptimas condiciones y adelantó que no realizará muchas variantes respecto a los últimos compromisos. “Todos los jugadores están bien, no habrá muchos cambios. Tranquilos, no me despierten mañana con ideas fantasiosas”, declaró entre risas.

El experimentado entrenador también dejó en claro que ya tiene definido el plan para superar al conjunto japonés, aunque prefirió mantener en reserva los detalles de su estrategia. De esa manera, alimentó la expectativa en torno al once inicial que presentará la selección brasileña.

“No quiero dar la alineación porque no quiero que ustedes estén demasiado tranquilos. Si yo tengo que pensar, ustedes también tienen que pensar”, apuntó Ancelotti, quien confía en que Brasil pueda imponer su jerarquía y avanzar a los octavos de final del certamen mundialista.