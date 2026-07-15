El país entero se vistió de fiesta tras la remontada 2-1 ante Inglaterra. En el Obelisco, epicentro tradicional de las celebraciones futboleras, una multitud se congregó minutos después del pitazo final con banderas, vuvuzelas y cánticos que se extendieron por buena parte de la noche.

La celebración: Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026, y si quiere conseguir el máximo título, deberá enfrentar a España este domingo 19 de julio. Por lo pronto, miles de argentinos celebraban y cantaban: “¡El que no salta es un inglés!”.

FIESTA FEDERAL

El Obelisco volvió a ser punto de encuentro para miles de personas que llegaron desde distintos barrios de la ciudad, en una jornada en la que las autoridades municipales restringieron la venta de alcohol como medida preventiva. La avenida 9 de Julio se tiñó de azul y blanco e incluso se vio al menos una propuesta de matrimonio en un bar del centro de la ciudad.

Además, cerca del histórico Teatro Colón, alguien lanzaba fuegos artificiales. Asimismo, en varios puntos de la ciudad, los autobuses avanzaban abarrotados de hinchas, que hacían temblar los vehículos con sus saltos antiingleses, y los vagones del metro llegaban a las estaciones dando bocinazos.

“Fue impresionante este partido y este resultado. La felicidad que me da (...) “Contra España tengo toda la fe en la selección. Se sufre siempre, todos los partidos sufrí, pero que siga así, que nos merecemos otro Mundial”, dijo a la AFP Rogelio Díaz, un productor agropecuario de 30 años.

La alegría argentina también se sintió lejos de casa: en Kansas City y Nueva York, sedes del Mundial en Estados Unidos, así como en Tel Aviv, Bangladesh y Barcelona, comunidades de hinchas y simpatizantes de la Albiceleste salieron a celebrar el pase a la final.

Hinchas festejan el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Hinchas festejan el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Hinchas festejan el pase de Argentina a la final del Mundial 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)