Lionel Messi celebró recientemente sus 39 años en medio de un nuevo capítulo histórico para su carrera. El capitán argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 anotaciones, superando la marca que durante años perteneció al alemán Miroslav Klose y consolidando una vigencia excepcional dos décadas después de haber marcado su primer gol en la máxima cita del fútbol.

Pero más allá de este récord, el torneo aún le reserva un desafío que se le ha escapado por muy poco: conquistar la Bota de Oro de una edición. En Qatar 2022 estuvo cerca de lograrlo tras marcar siete goles, aunque finalmente fue superado por Kylian Mbappé, quien cerró el campeonato con ocho anotaciones.

Cuatro años después, ambos vuelven a encontrarse en la lucha por ser el máximo artillero del torneo. Y si algo ha cambiado recientemente, además de que Messi lidera actualmente la tabla de goleadores con cinco tantos, es la percepción de los aficionados.

Según datos de Betsson, el argentino no figuraba entre los tres principales favoritos de los apostadores peruanos para quedarse con la Bota de Oro hace apenas unas semanas. Sin embargo, sus recientes actuaciones lo impulsaron hasta la segunda posición de las preferencias. Actualmente, cerca del 30 % de los apostadores que han participado en la cuota especial para máximo goleador respaldan al capitán argentino, ubicándolo solo por detrás de Mbappé.

El delantero francés lidera esta clasificación gracias a su extraordinario rendimiento goleador a lo largo de las tres Copas del Mundo que ha disputado, mientras que el noruego Erling Haaland completa el grupo de candidatos que mantienen abierta una de las disputas más atractivas de la competición.

La vigencia y popularidad de Messi también quedaron reflejadas fuera de las canchas. En el marco de su cumpleaños número 39, Betsson desarrolló una activación especial para los aficionados, quienes pueden ingresar al perfil oficial de Instagram (Link) de la marca, dejar un saludo al astro argentino y participar en el sorteo de cuatro televisores de 65 pulgadas.

A sus 39 años, Messi continúa demostrando que los récords no representan un punto de llegada. Mientras sigue escribiendo nuevas páginas en la historia del fútbol, mantiene viva una meta que podría engrandecer aún más su legado: conquistar la Bota de Oro de una Copa del Mundo.