La Selección Argentina finalmente pisa suelo en Nueva Jersey, la ciudad que albergará la final del Mundial 2026 frente a España. El viaje, sin embargo, no estuvo exento de contratiempos.

El vuelo que debía partir a las 18:00 (hora local) sufrió un retraso de casi dos horas por la amenaza de una tormenta eléctrica que obligó a extremar precauciones antes del despegue. Por ello, los jugadores tuvieron que regresar al hotel hasta esperar la orden.

Después de un par de horas, la selección Albiceleste arribó a su alojamiento de concentración. Ahora el objetivo es claro: descansar y afinar los últimos detalles con miras al domingo, cuando Argentina se juegue todo ante España en busca de la gloria mundialista.

ALERTA POR CALIDAD DE AIRE

A la tensión propia de la previa se suma otro factor externo: los incendios forestales que golpean con fuerza a Ontario, Canadá, están enviando humo hacia el Noreste de Estados Unidos. Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut ya registran niveles de calidad del aire calificados como insalubres.

Ante ello, las autoridades informaron que la situación podría prolongarse hasta este viernes; incluso los organismos de salud pública instaron a reducir toda actividad al aire libre, especialmente para grupos vulnerables, y el uso de mascarillas.

Frente a la situación y a pocos días de la gran final del Mundial 2026, se espera la ocurrencia de lluvias pronosticadas por el Servicio Meteorológico, a fin de disminuir las concentraciones de humo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.