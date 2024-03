Ricardo Gareca fue presentando hace algunas semanas como el nuevo director técnico de la selección de chilena, y como el nuevo estratega de ‘La Roja’, el argentino presentó su lista de seleccionados para los próximos amistosos contra Albania y Francia. Sin embargo, lo que sorprendió fue que la estrella del fútbol Arturo Vidal no figura entre los 24 jugadores convocados.

Como se sabe, los amistosos se jugarán este mes de marzo por la primera fecha FIFA y también marcarán el debut del ‘Tigre’con la selección. Aunque en la lista de convocados no figuran varios futbolistas chilenos destacados como Gary Medel y Ben Brereton, Arturo Vidal rompió su silencio y se pronunció tras quedar fuera por la decisión de Ricardo Gareca.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras no ser convocado por Ricardo Gareca?

La ausencia de Arturo Vidal en la lista de convocados llamó la atención de muchos seguidores del fútbol chileno. Ante esto, Vidal, a través de su canal de Twitch, expresó su respeto por las decisiones del nuevo entrenador.

“ La nómina está bien, lleva a todos los que necesita para estos partidos. (...) Está bien. Hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo ”, comentó el futbolista.

Arturo Vidal explicó que no fue convocado por su estado físico actual e indicó que prefiere no hablar de los futbolistas que no fueron convocados. “ Yo estoy recién volviendo, ahora jugaré este partido con la U. Estoy tranquilo, preocupado de los partidos del domingo y miércoles, que son muy importantes. Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera ”, agregó.

¿Por qué Ricardo Gareca no convocó a Arturo Vidal a la selección chilena?

Por su parte, Ricardo Gareca explicó en conferencia de prensa los motivos detrás de la exclusión de Vidal de la convocatoria. El entrenador argentino reveló que Vidal ha estado lidiando con algunas molestias físicas y consideró importante priorizar su recuperación para futuros compromisos. “ Lo hemos seguido, estaba con algunas molestias y quisimos esencialmente cuidarlo, porque ha tenido algunos inconvenientes que viene arrastrando desde hace un tiempito. Ojalá en Colo-Colo abandone esas rachas de molestias ”, señaló el ‘Tigre’.

Además, el exentrenador de selección peruana de fútbol, explicó que Arturo Vidal es un futbolista de gran importancia para el equipo de Chile. “ Lo conozco de haberlo enfrentado y de referencias, en general quiere estar, es un jugador de mucho temperamento y difícilmente diga no a decir presente o ser tenido en cuenta. A partir de estar bien físicamente tendrá mejores opciones. En este caso puntual es dejarlo tranquilo y pueda recuperarse bien ”, sentenció.

Lista de convocados de Ricardo Gareca para la selección chilena

El estratega argentino de 66 años de edad reveló los nombres de los 24 futbolista convocados para los próximos amistosos previos a la Copa América 2024 y el reinicio de la Eliminatorias 2024.

Arqueros: Claudio Bravo, Brayan Cortés, Gabriel Arias.

Claudio Bravo, Brayan Cortés, Gabriel Arias. Defensores: Guillermo Maripán, Paulo Días, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Thomas Galdames.

Guillermo Maripán, Paulo Días, Igor Lichnovsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Thomas Galdames. Mediocampistas: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Diego Valdés.

Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Diego Valdés. Delanteros: Cristian Zavala, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.

Lista de convocados de Ricardo Gareca para la selección de Chile.

