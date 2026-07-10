La etapa departamental de la Copa Perú ingresa a su fase decisiva y este domingo 12 de julio se disputa la tercera jornada. Las escuadras de Juventud Bellavista FBC, FC Sport River de Florencia de Mora, Deportivo El Inca de Chao, Unión Juventud Llacuabamba, Sporting Huamachuco y Amaro Alza buscarán sumar de a tres.

A sumar

Por el Grupo A, Juventud Bellavista FBC de La Esperanza se trasladará hasta el Estadio Municipal de Guadalupe para enfrentar al Palmeiras FC. El encuentro está programado para las 3 de la tarde.

El cuadro rojo y crema llega como líder invicto de su serie con 6 puntos y es el gran candidato para seguir avanzando.

Peleado

En la serie C, Deportivo El Inca está obligado a vencer a Defensor El Óvalo cuando lo visite en el Estadio Manuel Marroquín Becerra de Pueblo Nuevo (Chepén), a las 3 p.m.

Por el mismo grupo y a la misma hora, el cuadro de Unión Juventud Llacuabamba recibirá a Defensor Macabi de Paiján en el Estadio Comunal Llacuabamba.

De visita

En el Estadio Municipal de Cascas, 3 p.m., Pampas de San Isidro recibe a FC Sport River por el Grupo B.

Por esta misma serie, en el Municipal de San José (Pacasmayo), 3 p.m., Mariscal Sucre se mide ante La Premier de Cascas.

De poder a poder

Por la serie D, 3 p.m., Amaro Alza recibirá a Sporting Huamachuco en el Estadio Municipal de Casa Grande.

Mientras tanto, en el Estadio Mar Verde de Chao, Unión Tizal está obligado a derrotar a Arriba Perú.

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