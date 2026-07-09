Kylian Mbappé volvió a ser determinante en la victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó en claro que el objetivo de los Bleus está lejos de cumplirse. El delantero, autor del primer gol del encuentro, afirmó que el equipo mantiene la concentración y ya piensa en el siguiente desafío rumbo al título.

“Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar”, declaró el capitán francés al canal M6 tras el encuentro.

Mbappé abandonó el terreno de juego a los 77 minutos después de recibir un golpe en el tobillo, aunque restó importancia al incidente y aseguró que se encuentra en buenas condiciones. “Estoy bien, recibiendo un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra”, explicó.

Tras el partido, el delantero fue visto con una bolsa de hielo en el tobillo, una imagen que no alteró el optimismo del atacante. Mbappé dejó claro que el grupo no piensa bajar la intensidad mientras siga con vida en la competencia y que la motivación continúa intacta.

“Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarnos”, afirmó el goleador francés, quien lidera a los Bleus en su camino hacia una nueva final mundialista.