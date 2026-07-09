El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, resaltó la clasificación de los Bleus a las semifinales del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-0 a Marruecos en Foxborough, cerca de Boston.

Con este resultado, el conjunto francés alcanzó su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo, consolidándose entre las grandes potencias del fútbol internacional.

“Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí”, manifestó Deschamps al canal M6, destacando el compromiso y la calidad de su plantel.

El estratega reconoció que su equipo pudo haber conseguido una victoria más amplia debido a las numerosas ocasiones generadas durante el partido, incluso con un penal desperdiciado por Kylian Mbappé. “Estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival”, afirmó el técnico francés tras el pitazo final.

El próximo adversario de Francia saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, cuyos vencedores se medirán con los Bleus el martes 14 de julio en Dallas por un lugar en la gran final del Mundial 2026. “Hoy superamos una etapa importante, volvemos a estar en el último cuadro, eso significa que estamos aquí”, agregó Deschamps.

El entrenador también explicó las sustituciones de dos de sus jugadores durante el compromiso. Indicó que Mbappé abandonó el terreno de juego tras sentir una molestia en el tobillo, mientras que el mediocampista Manu Koné fue reemplazado luego de sufrir un golpe en la rodilla y presentar calambres.