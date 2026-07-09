El delantero de Noruega, Erling Haaland, calificó como un partido “muy especial” el que sostendrá su selección frente a Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial 2026.

El atacante, nacido en territorio inglés y figura del fútbol de ese país, admitió que el encuentro tendrá un significado diferente debido a los vínculos personales y profesionales que mantiene con su rival.

“Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, declaró Haaland.

Suma siete goles y se mantiene entre los máximos artilleros de la presente Copa del Mundo. A pesar de ello, aseguró que disfruta cada momento del torneo, especialmente por compartir esta experiencia junto a sus compañeros de selección.

El atacante recordó la histórica clasificación conseguida por Noruega tras vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final, resultado que consideró inesperado. Cuatro días después de aquella memorable victoria, reconoció que nunca imaginó alcanzar esta instancia del campeonato.

“No me lo esperaba para nada. Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre”, afirmó Haaland.

La selección de Noruega atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia y con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial 2026.