La selección de Inglaterra afrontará una importante baja para los cuartos de final del Mundial 2026. El defensor Jarell Quansah fue sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité Disciplinario de la FIFA, luego de ser expulsado en el encuentro de octavos de final frente a México, por lo que no estará disponible para el compromiso ante Noruega.

Quansah vio la tarjeta roja directa al minuto 54 del partido disputado en el estadio Azteca, tras cometer una dura infracción sobre Jesús Gallardo. El árbitro iraní Alireza Faghani revisó la acción mediante el VAR antes de confirmar la expulsión del zaguero inglés, decisión que derivó posteriormente en la sanción impuesta por la FIFA.

La suspensión impedirá que Quansah juegue los cuartos de final frente a Noruega y también una eventual semifinal, si Inglaterra logra avanzar, instancia en la que enfrentaría al ganador de la llave entre Argentina y Suiza.

La ausencia del defensor representa un nuevo desafío para el entrenador Thomas Tuchel, quien deberá buscar alternativas para cubrir la banda derecha de la defensa, especialmente porque Reece James continúa recuperándose de una lesión muscular.