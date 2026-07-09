El entrenador de Francia, Didier Deschamps, expresó su confianza en la labor que realizará el árbitro argentino Facundo Tello durante el encuentro de esta tarde, desde las 15:00 horas, frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

El seleccionador francés evitó cualquier polémica sobre la designación arbitral y aseguró que su única preocupación es el rendimiento de su equipo.

“Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros”, manifestó Deschamps en la conferencia de prensa previa al compromiso, dejando en claro que acepta la decisión de la FIFA respecto al cuerpo arbitral.

El técnico recordó que el francés François Letexier dirigió el encuentro entre Argentina y Egipto en los octavos de final y consideró que espera un desempeño similar por parte de Tello y su equipo. “Espero que el señor Tello y sus asistentes estén al mismo nivel que el señor Letexier y su cuerpo arbitral, que dirigieron otro partido”, afirmó.

Deschamps insistió en que el verdadero desafío para Francia será superar a Marruecos y no desviar la atención hacia otros factores. “No voy a considerar al árbitro como un adversario, al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible”, concluyó el seleccionador, quien buscará conducir a los Bleus a las semifinales de la Copa del Mundo.