La selección de Argentina dejó atrás la tensión vivida en los octavos de final y ya trabaja con la mirada puesta en el choque frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, a jugarse el sábado 11 de julio a las 20:00 horas.

El entrenador Lionel Scaloni dispone de todo su plantel para preparar el compromiso que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, escenario donde la Albiceleste debutó en el torneo con un triunfo por 3-0 sobre Argelia, con Lionel Messi como figura al marcar los tres goles.

Un día después del exigente encuentro ante Egipto, el ambiente en el campamento argentino fue completamente distinto. La angustia y el desgaste del partido dieron paso a un clima de tranquilidad, mientras los futbolistas que fueron titulares realizaron trabajos de recuperación para reponerse del esfuerzo realizado en la clasificación.

La práctica sobre el campo estuvo reservada para los jugadores que no tuvieron participación en los octavos de final. En tanto, Lionel Messi fue visto con chancletas junto a Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, siguiendo de cerca la jornada mientras el cuerpo técnico administra las cargas físicas del plantel.

Scaloni incrementará este jueves la intensidad de los entrenamientos con el objetivo de definir el plan táctico para enfrentar a Suiza. Kansas City, ciudad del medio oeste de Estados Unidos, representa además un lugar especial para Argentina, ya que allí permaneció concentrada durante la primera fase del Mundial y comenzó el camino que ahora la tiene instalada entre las ocho mejores selecciones del certamen.