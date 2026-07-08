La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no perdió tiempo tras la eliminación del Mundial 2026 y oficializó este miércoles el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección absoluta. El histórico exdefensor asumirá el reto de conducir al Tri en una nueva etapa luego de la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Conocido como el “Káiser”, Márquez, de 47 años, integraba el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, por lo que su designación representa una apuesta por la continuidad del proyecto que la FMF puso en marcha en 2024. La dirigencia considera que el excapitán reúne la experiencia y el perfil necesarios para consolidar el crecimiento de la selección mexicana.

En un comunicado oficial, la Federación señaló que el nuevo entrenador dará “continuidad al proyecto” iniciado por Aguirre y que, además, su nombramiento busca fortalecer el desarrollo deportivo del equipo nacional de cara a los próximos desafíos internacionales.

El primer examen oficial de Rafael Márquez al frente del combinado azteca llegará a finales de 2026, cuando México dispute la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que marcará el inicio de un proceso con la mirada puesta en recuperar el protagonismo de la selección.

Antes de asumir este desafío, Márquez desarrolló su carrera como entrenador durante cuatro años en el fútbol español. Dirigió al Real Alcalá y posteriormente al Barcelona Atlétic, donde consolidó un estilo de juego basado en la posesión del balón, siguiendo la filosofía que aprendió durante su exitosa etapa en el FC Barcelona.

Como futbolista, Rafael Márquez dejó una huella imborrable tanto en la selección mexicana como en el fútbol internacional. Además de convertirse en una leyenda del FC Barcelona, defendió las camisetas del AS Monaco, Hellas Verona y New York Red Bulls. En su país también destacó con Atlas de Guadalajara y el club León, construyendo una trayectoria que ahora buscará trasladar al banquillo del Tri.

La FMF confía en que la experiencia, el liderazgo y la identidad futbolística de Márquez permitan abrir un nuevo ciclo exitoso para México, con el objetivo de recuperar competitividad en la región y llegar fortalecido a los próximos grandes desafíos del calendario internacional.