La selección de Inglaterra recibió la noticia este miércoles luego de confirmarse que el volante Jordan Henderson fue operado con éxito de la fractura en un brazo, lesión que sufrió de manera insólita tras la victoria de los Tres Leones sobre México en los octavos de final del Mundial 2026.

El futbolista del Brentford se accidentó durante las celebraciones posteriores al triunfo por 3-2 en el estadio Azteca. En medio de los festejos por la clasificación a los cuartos de final, Henderson tropezó con las vallas publicitarias ubicadas al borde del campo, provocándose una fractura que obligó a su inmediata atención médica.

El excapitán del Liverpool, de 36 años, apenas había disputado algunos minutos en la presente Copa del Mundo. Tras la lesión, abandonó el terreno de juego en camilla y fue trasladado a un hospital, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente.

Pese al éxito de la operación, Henderson quedó descartado para el resto del Mundial 2026. No obstante, el mediocampista permanecerá junto a la delegación inglesa en su centro de operaciones de Kansas City para acompañar al grupo durante la recta final del campeonato.

El propio jugador compartió un mensaje de optimismo a través de sus redes sociales. “Cirugía realizada. Preparémonos para la gran cita del sábado”, escribió en Instagram. Posteriormente, también agradeció al personal médico que participó en su recuperación. “Agradezco a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City, especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación”, expresó.

La ausencia de Henderson representa una baja sensible, no tanto por su participación en el campo, sino por el liderazgo que ejerce dentro del plantel. Su experiencia ha sido valorada por el cuerpo técnico y sus compañeros desde el inicio del certamen.

El delantero Morgan Rogers destacó precisamente la importancia del veterano volante en la convivencia del equipo. “Él lo es todo, realmente, y es el alma del grupo. Verlo esta mañana sonriendo y tan feliz como siempre, sin importar lo que haya pasado en las últimas 48 horas”, afirmó.

Ahora, Inglaterra deberá concentrarse en el compromiso de este sábado 11 de julio frente a Noruega de Erling Haaland, por los cuartos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Thomas Tuchel buscarán sobreponerse a la baja de Henderson y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial después de seis décadas.