Las selecciones de Francia y Marruecos abrirán este jueves, desde las 15:00 horas, la ronda de cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, ubicado a las afueras de Boston, Estados Unidos. El vencedor del compromiso asegurará su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo y dará un paso más hacia el ansiado título.

El encuentro tendrá un condimento especial, ya que representa la reedición de la semifinal del Mundial de Catar 2022, cuando Francia se impuso a Marruecos para avanzar a la final del certamen. Ahora, los africanos buscarán escribir una historia diferente y tomarse la revancha en el escenario más importante del fútbol.

En la antesala del compromiso, el técnico francés Didier Deschamps afronta un partido que podría convertirse en su despedida de la selección, en caso de una eliminación. El estratega, que lleva 14 años al frente de Les Bleus, aseguró que no piensa en un posible adiós y mantiene plena confianza en el rendimiento de su equipo.

“Estoy concentrado en este equipo de Marruecos y en que las cosas nos vayan bien”, afirmó Deschamps, quien evitó referirse a cualquier escenario posterior al encuentro y dejó claro que toda su atención está puesta en conseguir el pase a la siguiente ronda.

El entrenador francés también restó importancia a la designación del árbitro argentino Facundo Tello. “Siempre hay decisiones que pueden generar debate según la postura que se adopte, pero nuestro rival es Marruecos. No puedo considerar al árbitro como un rival”, señaló.

Por su parte, el director técnico de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dejó en claro que su equipo buscará cambiar la historia de hace cuatro años. “La clave es no tener remordimientos. Hay cosas que podemos hacer mejor. Tenemos que afrontar este partido con todas nuestras fuerzas”, declaró.

El ganador de esta llave avanzará a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con el vencedor del duelo que disputarán este viernes las selecciones de España y Bélgica en la ciudad de Los Ángeles, completando así el cuadro de los cuatro mejores equipos del torneo.