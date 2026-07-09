La selección de Marruecos afrontará una baja sensible para el encuentro frente a Francia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador Mohamed Ouahbi confirmó que el delantero Ismael Saibari no logró recuperarse de la lesión sufrida en los octavos de final y quedó descartado para el compromiso que se disputará este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

El reciente fichaje del Bayern Múnich, autor de tres goles en la presente Copa del Mundo, sufrió una lesión en el isquiotibial durante la victoria por 3-0 sobre Canadá. Pese al trabajo de recuperación realizado en los últimos días, el atacante no estará en condiciones de enfrentar a la selección francesa.

“Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero”, declaró Ouahbi en la conferencia de prensa previa al encuentro, dejando abierta la posibilidad de contar con el delantero en caso de que Marruecos avance de ronda.

Saibari ha sido una de las principales figuras de los Leones del Atlas en el torneo. El atacante anotó en cada uno de los partidos de la fase de grupos y también convirtió el penal decisivo en la tanda que permitió eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final, consolidándose como una pieza clave en el esquema marroquí.

Aunque evitó revelar la formación titular, Ouahbi aseguró que dispone de alternativas para suplir la ausencia de su goleador. “Tengo alguna carta ganadora” para enfrentar a los Bleus, afirmó el estratega, quien también dejó claro que su equipo saldrá decidido a buscar la clasificación.

“Queremos absolutamente ganar el partido, así que no vamos a escuchar a quienes dicen que no importa si quedamos eliminados ahora”, señaló. Marruecos aún conserva entre sus principales referentes al mediocampista Brahim Díaz, llamado a asumir un mayor protagonismo en este decisivo encuentro.