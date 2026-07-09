La selección de Francia se convirtió en la primera semifinalista del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Marruecos en el encuentro que abrió los cuartos de final, disputado en el estadio de Boston, Estados Unidos. El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue superior durante gran parte del compromiso y terminó imponiendo su jerarquía para mantenerse en carrera por una nueva corona mundial.

El cuadro francés dominó las acciones desde el inicio, aunque se encontró con un inspirado Yassine Bounou. A los 28 minutos, Kylian Mbappé desperdició una inmejorable oportunidad al fallar un penal sancionado por una falta sobre él mismo.

Bounou esperó hasta el último instante el disparo del atacante francés y logró contener el remate dirigido hacia su mano izquierda. De nueve penales en mundiales le convirtieron en dos oportunidades.

Bounou volvió a convertirse en figura seis minutos después al evitar el tanto de Désiré Doué con una notable intervención sobre un remate rasante. Francia mantuvo el control del balón y atacó por todos los sectores del campo, mientras Marruecos apostó por replegar sus líneas para contener las constantes llegadas de los Bleus.

La insistencia francesa también estuvo cerca de dar frutos con un potente disparo de larga distancia de Lucas Digne que se estrelló en el travesaño. El conjunto europeo cerró el primer tiempo con un amplio dominio territorial, aunque sin lograr romper la resistencia del guardameta marroquí.

La apertura del marcador llegó finalmente a los 60 minutos. Mbappé recibió con un metro de libertad y sacó un remate preciso y colocado junto al poste de Bounou, imposible de detener. Con esta conquista, el delantero alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026 y elevó a 17 su registro histórico en Copas del Mundo, manteniendo un impresionante promedio de un gol por partido.

Francia amplió la ventaja a los 66 minutos por intermedio de Ousmane Dembélé. El atacante definió con potencia y, aunque Bounou logró rozar el balón, no pudo impedir que este terminara dentro del arco, sentenciando prácticamente el destino del encuentro.

Con este triunfo, los Bleus aseguraron su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentarán el próximo martes 14 de julio, desde las 14:00 horas, al vencedor del choque entre España y Bélgica. Francia mantiene intacta su ilusión de conquistar un nuevo título y volvió a demostrar que es uno de los principales candidatos a levantar la Copa del Mundo.