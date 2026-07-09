El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, se mostró optimista sobre el futuro de los Leones del Atlas, a pesar de la derrota por 2-0 frente a Francia que significó la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial 2026. El estratega aseguró que el trabajo realizado durante el torneo es una base sólida para afrontar los próximos desafíos internacionales.

“Hay cierta decepción y, por supuesto, esperábamos conseguir más. Si seguimos de esta manera, el futuro será prometedor. No dejaremos que esta derrota nos quiebre”, declaró Ouahbi al término del compromiso, resaltando la actitud mostrada por sus dirigidos a lo largo de la Copa del Mundo.

El entrenador reconoció que Francia fue superior durante buena parte del encuentro y justificó el resultado con la calidad del rival, que resolvió el partido con los goles de Kylian Mbappé, a los 60 minutos, y Ousmane Dembélé, a los 66. Sin embargo, destacó la reacción de Marruecos en la segunda mitad.

“Debemos reconocer que enfrentamos a un muy buen adversario. Tuvimos muchas dificultades en la primera parte. En la segunda defendimos mejor, estuvimos más tranquilos con el balón y, en un momento, sentimos que éramos el mejor equipo”, analizó.

Ouahbi también lamentó la acción que dio origen al segundo tanto francés, al considerar que la confusión de sus jugadores fue determinante. “El gol llegó tras un balón disputado y algunos jugadores se detuvieron porque pensaban que había habido una mano. Después de ese gol, las cosas se volvieron difíciles”, concluyó.

El técnico dejó en claro que Marruecos buscará capitalizar la experiencia adquirida en este Mundial para seguir creciendo en el escenario internacional.