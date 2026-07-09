La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una nueva postal en el vestuario albiceleste. Los futbolistas comenzaron a entonar “La cuarta estrella”, una canción que rápidamente se perfila como el nuevo himno del equipo y que ya empieza a ser coreada por los aficionados en las tribunas durante la Copa del Mundo.

Los primeros en interpretar el tema fueron Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González, luego de asegurar el pase a la siguiente ronda. El momento quedó registrado en un video publicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su cuenta oficial de Instagram, donde se observa el ambiente de celebración que se vivió tras la clasificación.

La letra de la canción hace referencia a la figura de Diego Maradona, al anhelo de conquistar la cuarta estrella para la camiseta argentina y al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, territorio que fue escenario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982.

“Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta, soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”, expresa uno de sus pasajes más representativos.

El tema fue compuesto por el músico argentino Pablo Quintana, conocido artísticamente como Palmito, y podría volver a escucharse con fuerza este sábado 11 de julio, cuando la Albiceleste enfrente a Suiza por los cuartos de final. La canción ya se perfila como el nuevo símbolo musical de una selección que mantiene intacto el sueño de revalidar el título y conquistar una histórica cuarta corona mundial.