El “Taladro del Norte” sigue avanzando rumbo a la Finalísima de la Copa Perú. Atlético Torino, derrotó 2-1 al conjunto de Bagua FC. y clasificó a la fase III de la etapa Nacional (Octavos de Final).

El “Rey de Copas” derrotó por 2-1 al conjunto de Bagua FC (a quien había empatado sin goles en el cotejo de ida en Amazonas) con goles convertido por Kevin Alcalde (26´PT) y de Edú Lama a los 46 minutos de la etapa inicial.

Para el equipo perdedor anotó Gonzáles a los 68′ (2do tiempo).

A OCTAVOS

El partido se jugó en el estadio Campeonísimo de Talara, ante un lleno de hinchas con sus camisetas granates que alentaron al Torino y comienzan a soñar en grande, con llegar a alzar la sexta copa del fútbol macho y su ingreso a la Liga 2.

Con este resultado los talareños enfrentarán en los Octavos de Final al conjunto de ADT de Tahuishco de Moyobamba (quien acaba de eliminar al poderoso equipo del ADA de Jaén). El cotejo se juega este miércoles 8 en el estadio talareño.

