Todo se define el domingo en Talara. Atlético Torino, el “Rey de Copas” de Piura, sacó un punto de oro en la región de Amazonas, donde empató a cero goles ante el equipo de Bagua FC. y ahora define en el mítico Campeonísimo de Talara, donde la garra granate promete reventar las tribunas y buscar la gloria.

Atlético Torino se ilusiona en la Copa Perú 2025 y ayer en el partido de ida, por la fase II ante Bagua FC, dejó abierta la llave en estos dieciseisavos de final de la etapa nacional.

El partido comenzó bastante parejo en cuanto a la intensidad en el juego que mostraron ambos cuadros. Bagua FC. intentó hacer daño con el balón en los pies, de modo colectivo. Sin embargo, se enfrentó a una propuesta un tanto más directa por parte de Atlético Torino.

PARTIDO PAREJO

Los talareños generaron un par de situaciones de peligro, aunque nada tan claro y es que el estado del campo pareció jugarle en contra, cuando se aproximaban al campo contrario.

Pero el mismo campo de juego, les jugó una mala pasada a los locales, ya que el escenario “de tierra” los perjudicó y por ello fallaron un par de situaciones claras de gol.

Para la segunda mitad, el crecimiento del plantel de Bagua FC. fue más que notorio. Los dueños de casa pisaron con mayor convencimiento el campo de Atlético Torino, que no le quedó más que resguardarse para evitar la caída de su arco.

Los locales intentaron, por todos los medios, con remates de media distancia, balones detenidos y hasta algunas jugadas colectivas. Sin embargo, los granates supieron contrarrestar los ataques y la buena función del arquero Nils Alania, que ahogó los gritos de gol.

Este partido de la Copa Perú ofreció emociones de principio a fin y todavía tendrán que esperar para conocer al clasificado, pues en una semana se jugarán los últimos 90 minutos, para saber quien avanza a la fase III.