Luego de pasar una situación muy difícil, tras un accidente de tránsito, poco a poco lo está superando y hoy el golero Ronald “Banana” Ruíz señala que pondrá todo de sí para volver a ser el de antes y enfocarse en el fútbol con su equipo Atlético Grau.

“Fue una situación muy dura, pero ahora le estoy poniendo fuerzas, pues quiero estar a full, para el inicio del torneo de la Liga 1, Me estoy enfocando más en los entrenamientos, aunque claro por dentro uno está con el corazón roto”, declaró a Ovación, el portero albo.

TRABAJA CON FUERZA

También señaló que los entrenamientos le están ayudando bastante y agradeció el apoyo que le brindan sus compañeros, directiva y comando técnico. “Debo seguir adelante, con mucha fuerza, estoy recuperándome poco a poco y a eso apunto para poder seguir avanzando en lo que más me gusta, jugar al fútbol” , recalcó.

Más adelante tuvo palabras de agradecimiento, “Quisiera agradecerle a todos, los que me mandaron un mensaje de aliento, los que estuvieron ahí, a mi esposa, a la familia, a la directiva, jugadores y también a los hinchas”.

CON EL GRAU

En cuanto a la participación del equipo albo en la Liga 1, señaló que el año pasado se dejó una buena impresión, especialmente en la segunda parte del torneo donde sorprendieron a muchos, captaron la idea del técnico y les salió redondo donde estuvieron muy cerca de ir a la Sudamericana.

También expresó que en el Grau, están enfocados en hacer el mejor trabajo cada día, “hay un nuevo técnico y me he propuesto trabajar cada día más fuerte, aún no me recupero bien de mi mano pero estoy en un 80 por ciento, poco a poco trataré de recuperar el 100% y ayudar a clasificar a un torneo internacional”.